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Posted 11 апреля 2021, 08:51

Published 11 апреля 2021, 08:51

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Впервые за месяц в Ростовской области никто не умер от коронавируса за сутки

11 апреля 2021, 08:51
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области впервые за довольно длительный период времени за 24 часа не было зарегистрировано ни одной смерти среди пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении регионального правительства.

В последний раз такое произошло 1 марта. При этом с начала апреля суточный показатель летальных исходов среди ковид-инфицированных колебался от пяти до 28 погибших.

Всего же в регионе с начала пандемии скончались 3796 человек, у которых был выявлен коронавирус. Практически у всех погибших имелись различные хронические заболевания, которые повлияли на течение болезни. А доля смертельных исходов составила более 4,5%.

В общей сложности коронавирус был выявлен у 83482 местных жителей из которых выздоровели 74886 человек. Лечение в госпиталях проходят 1985 пациентов.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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