Впервые за месяц в Ростовской области никто не умер от коронавируса за сутки

Posted 11 апреля 2021, 08:51
Published 11 апреля 2021, 08:51
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
В последний раз такое произошло 1 марта. При этом с начала апреля суточный показатель летальных исходов среди ковид-инфицированных колебался от пяти до 28 погибших.
Всего же в регионе с начала пандемии скончались 3796 человек, у которых был выявлен коронавирус. Практически у всех погибших имелись различные хронические заболевания, которые повлияли на течение болезни. А доля смертельных исходов составила более 4,5%.
В общей сложности коронавирус был выявлен у 83482 местных жителей из которых выздоровели 74886 человек. Лечение в госпиталях проходят 1985 пациентов.