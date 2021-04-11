Впервые за месяц в Ростовской области никто не умер от коронавируса за сутки

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В Ростовской области впервые за довольно длительный период времени за 24 часа не было зарегистрировано ни одной смерти среди пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении регионального правительства.

В последний раз такое произошло 1 марта. При этом с начала апреля суточный показатель летальных исходов среди ковид-инфицированных колебался от пяти до 28 погибших. Всего же в регионе с начала пандемии скончались 3796 человек, у которых был выявлен коронавирус. Практически у всех погибших имелись различные хронические заболевания, которые повлияли на течение болезни. А доля смертельных исходов составила более 4,5%. В общей сложности коронавирус был выявлен у 83482 местных жителей из которых выздоровели 74886 человек. Лечение в госпиталях проходят 1985 пациентов. Материалы по теме Жители 41 территории Ростовской области заразились коронавирусом за сутки