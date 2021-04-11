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Posted 11 апреля 2021, 08:35

Published 11 апреля 2021, 08:35

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Жители 41 территории Ростовской области заразились коронавирусом за сутки

11 апреля 2021, 08:35
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области в 41 городе и районе за последние 24 часа подтвердили новые случаи коронавируса, сообщили в правительстве региона.

Заболели жители Таганрога, Ростова, Батайска, Шахт и Гуково. Пациенты есть в Верхнедонском, Дубовском, Кашарском, Матвеево-Курганском районах.

За все время заразились 83482 человека, выписали 74886 граждан. Жертвами коронавируса стали 3796 местных жителей.

В больницах на лечении находятся 1985 пациентов. Известно, что за последние сутки никто не умер из-за коронавируса.

Вакцинацию против COVID-19 прошли 195 тысяч человек. Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, когда могут отменить ограничения в Ростовской области.

#Общество#Коронавирус#Новости
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