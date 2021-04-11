Жители 41 территории Ростовской области заразились коронавирусом за сутки

Posted 11 апреля 2021, 08:35
Published 11 апреля 2021, 08:35
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Заболели жители Таганрога, Ростова, Батайска, Шахт и Гуково. Пациенты есть в Верхнедонском, Дубовском, Кашарском, Матвеево-Курганском районах.
За все время заразились 83482 человека, выписали 74886 граждан. Жертвами коронавируса стали 3796 местных жителей.
В больницах на лечении находятся 1985 пациентов. Известно, что за последние сутки никто не умер из-за коронавируса.
Вакцинацию против COVID-19 прошли 195 тысяч человек. Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, когда могут отменить ограничения в Ростовской области.