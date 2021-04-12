rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Коронавирус обвинили в росте младенческой смертности в Ростовской области

12 апреля 2021, 18:53
Фото: pixabay.com
Пандемия коронавируса отрицательно повлияла на младенческую смертность в Ростовской области, сообщили в региональном Минздраве.

Согласно отчету за 2020 год, фактический показатель младенческой смертности в области составил 5,4 на тысячу новорожденных при плановом показателе в 5,2. Причиной этого стало общее снижение рождаемости, за год пандемии в регионе родилось почти на 1,3 тысячи малышей меньше, чем в 2019-м.

Кроме того, повлияла и миграция, как внутренняя, так внешняя, в результате 13 умерших младенцев были из других регионов. Годом ранее количество умерших детей, прибывших из других регионов, было вдвое меньше.

«В 2020 году от врожденных пороков развития умерло 56 детей от 0 до 1 года против 29 детей в 2019 году», сообщили в ведомстве и добавили, что это связано с поздним обращением женщин в медучреждения из-за приостановления плановых приемов.

Материалы по теме
Росздравнадзор не нашел восемь погибших в перинатальном центре Ростова младенцевСтали известны подробности скандала с погибшими младенцами в РостовеБольше 100 младенцев родились в Ростовской области в первый день 2021 года
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58