Коронавирус обвинили в росте младенческой смертности в Ростовской области

Согласно отчету за 2020 год, фактический показатель младенческой смертности в области составил 5,4 на тысячу новорожденных при плановом показателе в 5,2. Причиной этого стало общее снижение рождаемости, за год пандемии в регионе родилось почти на 1,3 тысячи малышей меньше, чем в 2019-м.