Коронавирус обвинили в росте младенческой смертности в Ростовской области

Согласно отчету за 2020 год, фактический показатель младенческой смертности в области составил 5,4 на тысячу новорожденных при плановом показателе в 5,2. Причиной этого стало общее снижение рождаемости, за год пандемии в регионе родилось почти на 1,3 тысячи малышей меньше, чем в 2019-м.
Кроме того, повлияла и миграция, как внутренняя, так внешняя, в результате 13 умерших младенцев были из других регионов. Годом ранее количество умерших детей, прибывших из других регионов, было вдвое меньше.
«В 2020 году от врожденных пороков развития умерло 56 детей от 0 до 1 года против 29 детей в 2019 году», сообщили в ведомстве и добавили, что это связано с поздним обращением женщин в медучреждения из-за приостановления плановых приемов.