Ложным оказался каждый третий вызов спасателей в Ростовской области

Posted 12 апреля 2021, 18:23
Published 12 апреля 2021, 18:23
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
Всего за прошлый год ростовчане вызвали спасателей 2,2 тысячи раз, из общего количества вызовов примерно тысяча оказалась ложной.
При этом спасатели и прочие оперативные службы обязаны реагировать на все сообщения, в итоге, пока специалисты проверяют ложные вызовы, реально нуждающиеся в помощи люди не могут ее дождаться.
Жителям региона напоминают, что такие «шутки» могут привести не только к административной, но и уголовной ответственности.
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