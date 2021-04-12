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Posted 12 апреля 2021, 18:23

Published 12 апреля 2021, 18:23

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Ложным оказался каждый третий вызов спасателей в Ростовской области

12 апреля 2021, 18:23
За 2020 год в Ростовской области каждый третий вызов спасателей был ложным, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Всего за прошлый год ростовчане вызвали спасателей 2,2 тысячи раз, из общего количества вызовов примерно тысяча оказалась ложной.

При этом спасатели и прочие оперативные службы обязаны реагировать на все сообщения, в итоге, пока специалисты проверяют ложные вызовы, реально нуждающиеся в помощи люди не могут ее дождаться.

Жителям региона напоминают, что такие «шутки» могут привести не только к административной, но и уголовной ответственности.

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