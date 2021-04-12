Ростовчане попросили сохранить барахолку в парке имени Горького

Posted 12 апреля 2021, 10:24
Published 12 апреля 2021, 10:24
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
Автор отреагировал на появившуюся информацию, что власти планируют убрать все стихийные рынки и базары из центра. Он попросил обсуждать эти вопросы с жителями близлежащих домов.
«Известную вещевую барахолку в парке Горького нужно сохранить обязательно. Этот стихийный вещевой рынок давно стал достопримечательностью Ростова», — заявил автор.
Он добавил, что рынок никому не мешает и находится сбоку от входа. По его словам, он привлекает посетителей в парк.
На момент понедельника обращение поддержал один человек. Ранее ростовчане попросили продлить работу городских автобусов.