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Posted 12 апреля 2021, 10:24

Published 12 апреля 2021, 10:24

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Ростовчане попросили сохранить барахолку в парке имени Горького

12 апреля 2021, 10:24
Житель Ростова-на-Дону попросил власти города сохранить барахолку, которая расположена в парке имени Максима Горького, обращение размещено в сервисе «Активный ростовчанин».

Автор отреагировал на появившуюся информацию, что власти планируют убрать все стихийные рынки и базары из центра. Он попросил обсуждать эти вопросы с жителями близлежащих домов.

«Известную вещевую барахолку в парке Горького нужно сохранить обязательно. Этот стихийный вещевой рынок давно стал достопримечательностью Ростова», — заявил автор.

Он добавил, что рынок никому не мешает и находится сбоку от входа. По его словам, он привлекает посетителей в парк.

На момент понедельника обращение поддержал один человек. Ранее ростовчане попросили продлить работу городских автобусов.

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