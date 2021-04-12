Шило: ЖД-перевозка грузов по РФ займет вдвое меньше времени, чем по Суэцкому каналу

По ЖД-коридору Север-Юг, идущему из региона Персидского залива в Европу, в том числе по территории России, грузы можно будет доставлять в 2 раза быстрее, чем кораблями по Суэцкому каналу.

Обсуждение альтернативных Суэцкому каналу путей доставки грузов снова активизировалось после того, как канал был закупорен контейнеровозом. Заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило считает, что Российская Федерация может стать частью более выгодного альтернативного маршрута, пишет «Нефть и капитал». Напомним, Международный транспортный коридор – это мультимодальный маршрут, идущий от индийского порта Мумбаи до Санкт-Петербурга. Его протяженность составляет 7200 километров. На сегодняшний день существует 3 маршрута МТК: восточный и западный (сухопутные) и Транскаспийский (использующий железные дороги и порты). По словам Шило, РЖД и российские порты могут обеспечить достаточное количество вариантов перевозки грузов из Азии в Европу. В качестве примера для расчетов Шило привел маршрут Иран-Финляндия. Даже с учетом автоперевозок, более медленных, чем транспортировка по железной дороге, этот путь занимает вдвое меньше времени, чем перевозка грузов через Суэцкий канал.