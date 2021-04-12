rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 апреля 2021, 17:42

Published 12 апреля 2021, 17:42

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Шило: ЖД-перевозка грузов по РФ займет вдвое меньше времени, чем по Суэцкому каналу

12 апреля 2021, 17:42
По ЖД-коридору Север-Юг, идущему из региона Персидского залива в Европу, в том числе по территории России, грузы можно будет доставлять в 2 раза быстрее, чем кораблями по Суэцкому каналу.

Обсуждение альтернативных Суэцкому каналу путей доставки грузов снова активизировалось после того, как канал был закупорен контейнеровозом. Заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило считает, что Российская Федерация может стать частью более выгодного альтернативного маршрута, пишет «Нефть и капитал».

Напомним, Международный транспортный коридор – это мультимодальный маршрут, идущий от индийского порта Мумбаи до Санкт-Петербурга. Его протяженность составляет 7200 километров.

На сегодняшний день существует 3 маршрута МТК: восточный и западный (сухопутные) и Транскаспийский (использующий железные дороги и порты). По словам Шило, РЖД и российские порты могут обеспечить достаточное количество вариантов перевозки грузов из Азии в Европу.

В качестве примера для расчетов Шило привел маршрут Иран-Финляндия. Даже с учетом автоперевозок, более медленных, чем транспортировка по железной дороге, этот путь занимает вдвое меньше времени, чем перевозка грузов через Суэцкий канал.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика