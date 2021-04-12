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Posted 12 апреля 2021, 15:53

Published 12 апреля 2021, 15:53

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Студенты из Королева организовали флешмоб в День космонавтики

12 апреля 2021, 15:53
Несколько сотен студентов вуза из города Королев организовали акцию в честь 60-летия полета Гагарина в космос.

Как сообщает телеканал «360», молодые ребята выстроились в цифру «60», а после этого быстро разбежались в разные стороны.

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