Студенты из Королева организовали флешмоб в День космонавтики

Несколько сотен студентов вуза из города Королев организовали акцию в честь 60-летия полета Гагарина в космос.

Как сообщает телеканал «360», молодые ребята выстроились в цифру «60», а после этого быстро разбежались в разные стороны.