У семьи задержанного главы Аксайского района обнаружили 170 объектов недвижимости

Борзенко задержали в понедельник, 12 апреля, в одном из пансионатов в Кисловодске, где он проводил отпуск. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, он подозревается в создании преступной группы, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Вместе с Борзенко задержаны также шесть коммерсантов, которые курировали работу рынков в Аксайском районе. Предположительно, подозреваемые отчуждали муниципальную землю и сдавали ее в аренду. Тем самым они способствовали незаконной миграции, легализовывали деньги с рынков, доход от которой составил более 500 миллионов рублей.