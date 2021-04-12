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Posted 12 апреля 2021, 13:00

Published 12 апреля 2021, 13:00

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

У семьи задержанного главы Аксайского района обнаружили 170 объектов недвижимости

12 апреля 2021, 13:00
Семья главы Аксайского района Виталия Борзенко владеет бесчисленным количеством недвижимости, подтвердил RostovGazeta источник в силовых структурах региона.

Борзенко задержали в понедельник, 12 апреля, в одном из пансионатов в Кисловодске, где он проводил отпуск. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, он подозревается в создании преступной группы, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Вместе с Борзенко задержаны также шесть коммерсантов, которые курировали работу рынков в Аксайском районе. Предположительно, подозреваемые отчуждали муниципальную землю и сдавали ее в аренду. Тем самым они способствовали незаконной миграции, легализовывали деньги с рынков, доход от которой составил более 500 миллионов рублей.

У Виталия Борзенко две дочери — 37-летняя Анастасия Ткачева и 31-летняя Ксения Борзенко. Женщины якобы владеют огромным количеством земельных участков в самом Аксае и в Аксайском районе.

По информации источника, у Анастасии Витальевны в собственности 45 земельных участков зданий, сооружений сельскохозяйственного назначения. Ее муж владеет 28 земельными участками, офисными зданиями. Вторая дочь главы района — Ксения намного скромнее, в ее собственности всего семь участков, а также строение.

Жена Виталия Борзенко — Наталья Васильевна является собственником десятков земельных участков и офисных зданий. Всего, по предварительным данным, близкие главы Аксайского района владеют 172 объектами недвижимости на сумму 300 миллионов рублей, уверяет источник.

Сам Борзенко в 2019 году заработал почти два миллиона рублей, согласно сведениям о доходах. В собственности у него участок площадью 1,6 тысячи квадратных метров, гараж и нежилое помещение. Транспорта у него нет. Супруга Борзенко в том же году задекларировала 4,4 миллиона рублей.

Согласно сведениям о доходах, в 2019 году Виталий Борзенко заработал 1,98 миллиона рублей. В его собственности находится участок площадью 1,6 тысячи квадратных метров, жилой дом в 196,2 квадратных метров, гараж с подвалом (20,1 квадратных метров) и нежилое помещение (41 квадратных метров). В пользовании чиновника указан участок в 20 квадратных метров. Никакие транспортные средства на него не зарегистрированы.

В общей сложности Борзенко руководит районом 27 лет.

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