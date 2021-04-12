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Posted 12 апреля 2021, 09:04

Published 12 апреля 2021, 09:04

Modified 1 октября, 14:20

Updated 1 октября, 14:20

Водитель авто в Аксае сбил подростка на переходе

12 апреля 2021, 09:04
В Аксае водитель легкового автомобиля сбил несовершеннолетнего парня, пытавшегося перейти дорогу, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Происшествие случилось в понедельник утром на улице Садовой. Водитель Renault Sandero сбил 13-летнего парня, находившегося на переходе.

«Пострадавшего с травмами доставили в медицинское учреждение. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка», — говорится в публикации.

Водителей попросили снижать скорость при приближении к переходам. Ранее водитель авто в Ростовской области насмерть сбил пьяного пешехода.

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