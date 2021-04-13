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Posted 13 апреля 2021, 17:01

Published 13 апреля 2021, 17:01

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Главу Аксайского района арестовали на два месяца

13 апреля 2021, 17:01
Глава Аксайского района Виталий Борзенко Ленинским районным судом Ростова-на-Дону арестован на два месяца, сообщил RostovGazeta источник в силовых структурах региона.

«Борзенко арестован на два месяца. Расследование дела продолжается», — сказал источник.

Борзенко задержали в понедельник, 12 апреля, в одном из пансионатов в Кисловодске, где он проводил отпуск. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Чиновник подозревается в создании преступной группы, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Вместе с Борзенко задержаны также шесть коммерсантов, которые курировали работу рынков в Аксайском районе. Предположительно, подозреваемые отчуждали муниципальную землю и сдавали ее в аренду. Тем самым, они способствовали незаконной миграции, легализовывали деньги с рынков, доход от которой составил более 500 млн рублей.

Названы имена членов преступной группы главы Аксайского района

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