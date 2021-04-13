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Грабители на авто под Ростовом проволокли женщину, не отпустившую ручки сумки

13 апреля 2021, 07:37
Фото: 61.мвд.рф
В Багаевском районе двое мужчин ограбили женщину и проволокли ее за автомобилем, так как она не хотела отпускать ручки своей сумки, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Как рассказала потерпевшая, днем она ехала на велосипеде по обочине дороги из близлежащего хутора в станицу Багаевскую. Внезапно дорогу ей перегородил автомобиль, из которого вышел мужчина в маске, и попытался выхватить из багажника велосипеда хозяйственную сумку.

Женщина вцепилась в ручки сумки, в которой находились восемь тысяч рублей и два мобильных телефона, не желая отдавать свою собственность. В итоге грабители протащили державшуюся за ручки сумки женщину несколько десятков метров, после чего сама потерпевшая отпустила свое имущество.

Полиция нашла грабителей, ими оказались двое местных жителей 27 и 29 лет, которых арестовали и завели уголовное дело за разбой.

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#Новости#Происшествия
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