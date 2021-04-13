Грабители на авто под Ростовом проволокли женщину, не отпустившую ручки сумки

Женщина вцепилась в ручки сумки, в которой находились восемь тысяч рублей и два мобильных телефона, не желая отдавать свою собственность. В итоге грабители протащили державшуюся за ручки сумки женщину несколько десятков метров, после чего сама потерпевшая отпустила свое имущество.