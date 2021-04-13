Как предприниматели Юга России развивают онлайн-торговлю

На AliExpress Россия за год число продавцов из Ростова-на-Дону выросло в 6,5 раз и превысило 1000. Всего же на платформе зарегистрировано более 45 тыс. российских компаний. О том, какие меры поддержки и логистические схемы предоставляет крупнейший маркетплейс страны для компаний и о многом другом расскажут топ-менеджеры AliExpress Россия на конференции, которая пройдет 22 апреля в Ростове.
По данным Data Insight, в 2020 году маркетплейсы стали самым быстрорастущим онлайн-каналом. 9 из 10 продавцов за год увеличили обороты на этих платформах. При этом для 55% селлеров — это основное или единственное место продаж.
Основная цель выхода на маркетплейсы — увеличение аудитории и продаж. Так заявили около 80% продавцов. И только половина из них планирует увеличить продажи в других регионах. Таким образом, около 40% ритейлеров рассчитывают на рост продаж в своем регионе: интернет-магазины не могут самостоятельно закрыть домашний спрос, сообщается в отчете Data Insight.
AliExpress Россия — лидер в стране среди маркетплейсов по количеству месячной аудитории. Это 29,1 млн MAU (аудитория активных пользователей в месяц) и около 26,2 млн покупателей. На платформе работают 45 тыс. ритейлеров и производителей из России, из них 80% — это малый и средний бизнес. «У нас больше тысячи продавцов зарегистрированы из Ростовской области. Это в 6 раз больше, чем год назад. Мы поддерживаем локальный бизнес и до конца 2021 года инвестируем около 2 млрд рублей в субсидирование российских продавцов маркетплейса», — говорит директор по развитию AliExpress Россия Дмитрий Селихов.
В интернет-магазинах ростовских предпринимателей представлено около 100 тыс. товаров. За год их ассортимент на AliExpress вырос в 2,5 раза. Наибольшее количество селлеров торгуют следующими товарными категориями: дом и сад (20%), бытовая техника и электроника (15%), авто (9%), одежда и обувь (9%), инструменты (7%), красота и здоровье (6%), игрушки и хобби (6%), аксессуары (6%).
Что касается организационно-правовой формы, то 64% продавцов зарегистрированы в форме ИП, 27% — это ООО, 9% — самозанятые граждане.
Ростовские предприниматели Юлия и Руслан Атояны открыли свой интернет-магазин по продаже домашней одежды и пижам на AliExpress Россия в феврале прошлого года. В период пандемии эта категория стала одним из лидеров продаж.
«Какое-то время назад мы увидели домашнюю одежду хорошего качества от ивановского производителя и решили продавать ее через AliExpress. Инвестиции нужны были только для закупки образцов, чтобы отправить блогерам для обзора в Инстаграм. Поскольку мы работаем с поставщиками по системе дропшиппинг, то товар заранее не закупаем. Нам понадобилось примерно 7-10 дней для запуска интернет-магазина на платформе. Причем это с учетом времени, которое ушло на проверку нас как контрагентов», — рассказал Руслан Атоян. По словам предпринимателя, интернет-магазин на AliExpress — это основной источник дохода. Маржинальность бизнеса составляет от 15% выше. В феврале супруги открыли еще один интернет-магазин, но уже по продаже детских товаров.
Какие бизнес-модели в e-commerce обеспечивают наибольшую прибыль для продавцов, какой объем инвестиций необходим для открытия собственного интернет-магазина, а какой — на платформе AliExpress Россия, могут ли маркетплейсы быть основным каналом продаж, какие товары продают компании Ростовской области на маркетплейсах, как наладить логистику и маркетинг для онлайн-продаж — эти и другие важные вопросы обсудим на конференции AliExpress Россия 22 апреля.