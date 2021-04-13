Как предприниматели Юга России развивают онлайн-торговлю

«Какое-то время назад мы увидели домашнюю одежду хорошего качества от ивановского производителя и решили продавать ее через AliExpress. Инвестиции нужны были только для закупки образцов, чтобы отправить блогерам для обзора в Инстаграм. Поскольку мы работаем с поставщиками по системе дропшиппинг, то товар заранее не закупаем. Нам понадобилось примерно 7-10 дней для запуска интернет-магазина на платформе. Причем это с учетом времени, которое ушло на проверку нас как контрагентов», — рассказал Руслан Атоян. По словам предпринимателя, интернет-магазин на AliExpress — это основной источник дохода. Маржинальность бизнеса составляет от 15% выше. В феврале супруги открыли еще один интернет-магазин, но уже по продаже детских товаров.