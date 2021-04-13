Объявленный главой ОПГ в Аксайском районе Карим Бабаев подался в бега

Напомним, что в понедельник, 12 апреля, в Кисловодске силовики задержали главу администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Также в настоящее время представители правоохранительных органов задержали других участников преступного сообщества — директора Аксайского рынка Ивана Ситько, который приходится Борзенко родственником, Вадима и Эдуарда Бабаевых. Отца братьев Бабаевых — Карима Бабаева — силовикам пока разыскать не удалось. Следствие считает его главным организатором многолетних махинаций с землей.
В отношении Виталия Борзенко, Ивана Ситько и одного из братьев Бабаевых возбуждены уголовные дела, связанные с организацией ОПГ, мошенничеством и легализацией незаконных доходов.
Ранее стало известно, что Ленинский районный суд Ростова изберет меру пресечения для Виталия Борзенко вечером во вторник, 13 апреля.