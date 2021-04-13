ОНФ: самозанятые сталкиваются с проблемами в судах

У российских судов мало практики по делам с участием самозанятых. В итоге решения выносятся не в пользу последних. Об этом информирует iz.ru.
К примеру, разговоры о разных аспектах самозанятости в интернете надзорные ведомства могут принять за раскрытие нелегальных способов ухода от налогов. Самозанятым, лишившимся дохода в период эпидемии китайской коронавирусной инфекции, нередко не дают послаблений в суде. Справки из приложения «Мой налог» часто не считают доказательством размера доходов гражданина. Помимо этого, бывает, что статус работающего на себя играет против обвиняемых по уголовным делам.
По словам экспертов, новизна юридического статуса самозанятый способна приводить к правовым коллизиям. На «отшлифовку» законодательства уйдут годы, что вполне нормально.
Представитель Андрея Белоусова сообщил, что его начальник обращение от ОНФ получил. С этим вопросом будут разбираться Министерство финансов, Министерство экономического развития и Министерство юстиции. Журналисты со своей стороны обратились за разъяснениями в Конституционный и Верховный суды. Ответы оттуда пока не пришли.