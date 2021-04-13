ОНФ: самозанятые сталкиваются с проблемами в судах

К примеру, разговоры о разных аспектах самозанятости в интернете надзорные ведомства могут принять за раскрытие нелегальных способов ухода от налогов. Самозанятым, лишившимся дохода в период эпидемии китайской коронавирусной инфекции, нередко не дают послаблений в суде. Справки из приложения «Мой налог» часто не считают доказательством размера доходов гражданина. Помимо этого, бывает, что статус работающего на себя играет против обвиняемых по уголовным делам.