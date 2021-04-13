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Продолжительность жизни резко упала из-за коронавируса в Ростовской области

13 апреля 2021, 13:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области в период пандемии снизилась средняя продолжительность жизни, заявил губернатор Василий Голубев.

Это стало известно во время подведения итогов работы регионального правительства в 2020 году. До пандемии продолжительность жизни достигала показателя 73 года и два месяца, сейчас он составляет 72 года.

Также глава региона заявил, что коронавирус стал стресс-тестом для всех систем жизнеобеспечения. Только за прошлый год было потрачено более 15 миллиардов на связанные с инфекцией мероприятия.

Еще 82 миллиарда рублей направили на оказание людям медицинской помощи. Стимулирующие выплаты получили 20 тысяч медицинских специалистов.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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