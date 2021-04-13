Ростовчане заявили о беспределе из-за возможного роста тарифа на вывоз мусора

Ранее депутат Заксобрания региона Евгений Федяев заявил, что регоператор «Чистый город», работающий в зоне действия Мясниковский МЭОКа, не хочет подписывать прямые договоры с жителями товариществ. Это может привести к тому, что 1 июля тариф вырастет сразу на треть.