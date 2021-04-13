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Posted 13 апреля 2021, 04:44

Published 13 апреля 2021, 04:44

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Ростовчане заявили о беспределе из-за возможного роста тарифа на вывоз мусора

13 апреля 2021, 04:44
Жителей Ростова-на-Дону возмутила появившаяся информация о возможном росте тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов для жителей садовых товариществ, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Ранее депутат Заксобрания региона Евгений Федяев заявил, что регоператор «Чистый город», работающий в зоне действия Мясниковский МЭОКа, не хочет подписывать прямые договоры с жителями товариществ. Это может привести к тому, что 1 июля тариф вырастет сразу на треть.

Регоператор ответил, что в СНТ не предусмотрено жилищное строительство. А подписывать договоры с домами, которые не признаны жилыми, нельзя.

Эта ситуация возмутила жителей Ростова, которые находятся в зоне Мясниковского МЭОКа. Они назвали ее беспределом и потребовали решить этот вопрос.

«У нас растет все, кроме зарплат», — заявили подписчики в соцсетях.

«Начали бы так же резко вывозить мусор, да почаще. Сам живу в СНТ, вечные горы мусора вокруг баков», — написал другой местный житель.

#Общество#Новости
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