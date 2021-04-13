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Ростовчанку Лопыреву раскритиковали за поздравление с Рамаданом

13 апреля 2021, 09:36
Фото: instagram.com/lopyrevavika
Модель из Ростова-на-Дону Виктория Лопырева поздравила мусульман с праздником Рамадан, чем вызвала недовольство хейтеров.

В своем профиле в instagram Лопырева опубликовала фотографию в платке и написала поздравления на английском языке.

«Рамадан Карим всем мусульманам. Пусть этот священный месяц принесет нам мир и крепкое здоровье», — написала модель.

Это вызвало резкую критику со стороны ряда пользователей. «Неприятно на это смотреть, такое обезьянничество. Ты христианка или мусульманка? Я верующий человек и не приветствую хайп на религиозной тематике. Эта тема должна быть личной и закрытой», — написал один из комментаторов.

Еще один пользователь отметил, что часто «перешедшие в ислам» ничего не знают об этой вере.

Но многие поблагодарили Лопыреву за поздравление и отметили, как ей идет платок.

Ранее Лопырева похвасталась Lamborghini за 28 миллионов рублей.

#Желтые новости
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