Ростовчанку Лопыреву раскритиковали за поздравление с Рамаданом

В своем профиле в instagram Лопырева опубликовала фотографию в платке и написала поздравления на английском языке.
«Рамадан Карим всем мусульманам. Пусть этот священный месяц принесет нам мир и крепкое здоровье», — написала модель.
Это вызвало резкую критику со стороны ряда пользователей. «Неприятно на это смотреть, такое обезьянничество. Ты христианка или мусульманка? Я верующий человек и не приветствую хайп на религиозной тематике. Эта тема должна быть личной и закрытой», — написал один из комментаторов.
Еще один пользователь отметил, что часто «перешедшие в ислам» ничего не знают об этой вере.
Но многие поблагодарили Лопыреву за поздравление и отметили, как ей идет платок.