Ростовчанку Лопыреву раскритиковали за поздравление с Рамаданом

Это вызвало резкую критику со стороны ряда пользователей. «Неприятно на это смотреть, такое обезьянничество. Ты христианка или мусульманка? Я верующий человек и не приветствую хайп на религиозной тематике. Эта тема должна быть личной и закрытой», — написал один из комментаторов.