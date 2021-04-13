В Анголе обнаружили штамм коронавируса с 34 мутациями

Новую разновидность инфекции временно назвали A.VOI.V2. В последовательности ее ДНК выявили 31 замену аминокислот (важные функциональные замены), 11 из которых в шипах вируса. Кроме того, ученые нашли три делеции. Речь идет о перестройках в хромосомах, при которых выпадает один или несколько из их участков.