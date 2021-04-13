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В Анголе обнаружили штамм коронавируса с 34 мутациями

13 апреля 2021, 15:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В аэропорту Анголы исследователи выявили у туристов новый вариант коронавируса с 34 мутациями.

Это больше, чем у всех известных на сегодняшний день штаммов, информирует iz.ru.

По мнению ученых, вариант SARS-CoV-2 с большим количеством мутаций может оказаться заразнее или лучше подавлять иммунную защиту организма человека. Неизвестный ранее геном обнаружили в середине февраля 2021 года у трех приезжих из Танзании.

Открытая база данных GISAID содержит сведения о еще девяти геномных последовательностях, найденных у путешественников после поездки в эту африканскую страну. Две из данных геномных последовательностей имеют основу аналогичную ангольскому штамму.

Новую разновидность инфекции временно назвали A.VOI.V2. В последовательности ее ДНК выявили 31 замену аминокислот (важные функциональные замены), 11 из которых в шипах вируса. Кроме того, ученые нашли три делеции. Речь идет о перестройках в хромосомах, при которых выпадает один или несколько из их участков.

Отдельные мутации ангольского варианта коронавируса ученые из Африки находили и в ранее известных штаммах. Эксперты не исключают, что изменения развиваются и сейчас, закрепляясь в ДНК как полезные признаки. Врачи, выявившие новый штамм, рассказали, что все эти мутации способны увеличить сопротивляемость коронавируса к антителам и увеличить его заразность.

По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, прививку от коронавируса COVID-19 надо делать даже если человек рискует заболеть именно ангольским вирусом. Большое число мутаций патогена не способно сильно отразиться на силе действия лекарства.

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