В Анголе обнаружили штамм коронавируса с 34 мутациями

По мнению ученых, вариант SARS-CoV-2 с большим количеством мутаций может оказаться заразнее или лучше подавлять иммунную защиту организма человека. Неизвестный ранее геном обнаружили в середине февраля 2021 года у трех приезжих из Танзании.
Открытая база данных GISAID содержит сведения о еще девяти геномных последовательностях, найденных у путешественников после поездки в эту африканскую страну. Две из данных геномных последовательностей имеют основу аналогичную ангольскому штамму.
Новую разновидность инфекции временно назвали A.VOI.V2. В последовательности ее ДНК выявили 31 замену аминокислот (важные функциональные замены), 11 из которых в шипах вируса. Кроме того, ученые нашли три делеции. Речь идет о перестройках в хромосомах, при которых выпадает один или несколько из их участков.
Отдельные мутации ангольского варианта коронавируса ученые из Африки находили и в ранее известных штаммах. Эксперты не исключают, что изменения развиваются и сейчас, закрепляясь в ДНК как полезные признаки. Врачи, выявившие новый штамм, рассказали, что все эти мутации способны увеличить сопротивляемость коронавируса к антителам и увеличить его заразность.
По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, прививку от коронавируса COVID-19 надо делать даже если человек рискует заболеть именно ангольским вирусом. Большое число мутаций патогена не способно сильно отразиться на силе действия лекарства.