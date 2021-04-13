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В Австралии после прививки AstraZeneca от COVID-19 у пациента выявлен тромбоз

13 апреля 2021, 16:13
Фото: pxhere.com
В Австралии зафиксирован 2-й случай тромбоза после вакцинации против COVID-19 препаратом производителя AstraZeneca. Об этом сообщил телеканал ABC во вторник, 13 апреля.

Как рассказывает iz.ru со ссылкой на телеканал, тромбы появились у 40-летней женщины, сделавшей прививку в западной части Австралии. Она госпитализирована, находится в стабильном состоянии.

По информации экспертов Управления терапевтических товаров, этот случай схож с ситуациями после вакцинации AstraZeneca в ЕС и Великобритании. Медики допускает, что тромбы могут быть связаны с прививкой, но уверяют, что риск побочных эффектов минимален.

Впервые тромбоз после вакцинации препаратом в Австралии был выявлен в начале апреля - у 44-летнего жителя Мельбурна.

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