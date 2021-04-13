В Австралии после прививки AstraZeneca от COVID-19 у пациента выявлен тромбоз

Как рассказывает iz.ru со ссылкой на телеканал, тромбы появились у 40-летней женщины, сделавшей прививку в западной части Австралии. Она госпитализирована, находится в стабильном состоянии.
По информации экспертов Управления терапевтических товаров, этот случай схож с ситуациями после вакцинации AstraZeneca в ЕС и Великобритании. Медики допускает, что тромбы могут быть связаны с прививкой, но уверяют, что риск побочных эффектов минимален.
Впервые тромбоз после вакцинации препаратом в Австралии был выявлен в начале апреля - у 44-летнего жителя Мельбурна.