В “Единой России” предложили расширить программу благоустройства дворовых территорий

Posted 13 апреля 2021, 13:48
Published 13 апреля 2021, 13:48
Modified 11 сентября 2022, 15:55
Updated 11 сентября 2022, 15:55
Как сообщает nashgorod.ru, впервые площадкой для голосования станет федеральная платформа za.gorodsreda.ru. Андрей Турчак, секретарь генсовета ЕР, предложил заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину увеличить возможности программы.
Как сказал Турчак в ходе встречи с заместителем председателя правительства 13 апреля, собственный озелененный двор с хорошими скамейками, детской и спортивной площадками для людей ближе и важнее, чем отремонтированная набережная или сквер. Он отметил, что все мероприятия, направленные на облагораживание дворов, нужно включить в отдельный раздел программы и также отдельно финансировать.
Секретарь генсовета «Единой России» также инициировал повысить минимальный порог финансирования по программе для регионов с небольшим количеством населения. Это даст возможность облагородить больше объектов в отдаленных российских регионах. Кроме того, Турчак предложил увеличить количество городов, участвующих во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это даст им возможность претендовать на дополнительное финансирование.
Марат Хуснуллин согласился с идеями Турчака. Он отметил, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства детально изучит и проработает данный вопрос в тесном взаимодействии с «Единой Россией».
Инициатива создания федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» принадлежит «Единой России». Он создан на основе партийного проекта «Городская среда». За 4 года в стране благоустроили более 83 тысяч общественных пространств и дворов, особенно важных для местного населения: именно мнение жителей учитывали при выборе объектов для облагораживания.
По словам Хуснуллина, долгосрочная цель заключается в том, чтобы процент населения старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов по развитию городской среды, достиг 30%». Он отметил: людей нужно информировать о том, что они могут влиять на облик своих населенных пунктов, а также повышать у жителей России чувство ответственности за свои дворы и общественные места.
По информации сайта ER.ru, в процессе подготовки федерального бюджета на текущий год партия внесла поправки, в соответствии с которыми финансирование программы повысили на 2 млрд рублей. Эти средства позволят облагородить 900 дворов и общественных пространств в 2021 году.
Партийный проект всецело направлен на повышение качества жизни людей, подчеркнул региональный координатор «Городской среды», депутат донского парламента Ашот Хбликян.
«При первом приближении кажется, что проект занимается благоустройством парков и скверов. На деле его масштаб больше и шире. Проект имеет большую социальную функцию по повышению качества жизни жителей городов и поселений. Неважно, где вы проживаете, в большом городе или маленькой станице. Благодаря проекту у каждого появляется возможность для культурного досуга, занятий спортом или любого другого вида отдыха», — пояснил парламентарий.
В числе наиболее интересных объектов благоустройства он назвал парк в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону. «Здесь будет проложен туристический маршрут с экспозициями из разных исторических эпох и событий от Древней Руси до современной России», — пояснил Ашот Хбликян.
С 2017 года в Ростовской области по проекту выполнено благоустройство 137 общественных пространств. В 2021 году по проекту «Городская среда» в Ростовской области будет благоустроено 38 общественных пространств. На большинстве из них уже начаты подготовительные работы. В ходе отбора объектов жители Дона традиционно проявляют высокую активность.