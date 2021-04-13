В Ростовской области прошел благотворительный марафон «Корзина доброты»

10 апреля в Ростовской области прошёл марафон по сбору продовольственной помощи «Корзина доброты», организованный компанией X5 RetailGroup совместно с Фондом продовольствия «Русь». Принять участие смогли все желающие, посетившие в этот день магазины «Пятёрочка» или «Перекрёсток», расположенных в донском регионе. Чтобы стать участником, достаточно было приобрести продукты с длительным сроком хранения и передать их волонтерам в закассовой зоне.
Все собранное продовольствие далее транспортировалось на склад, где формировались продуктовые наборы. Как отметил координатор общерегионального марафона «Корзина доброты» от Фонда продовольствия «Русь» в Ростовской области, Илья Котенко, после этой акции продукты получат более 3000 семей проживающих на Дону.
— Корзина доброты — это возможность каждого гражданина и человека, помочь нуждающимся прямо здесь, в магазине. Человек покупает продукты, оплачивает их и передает нашим волонтерам. Далее формируются наборы и отправляются людям. Сегодня задействовано 660 магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток», — отметил Илья Котенко.
Для Ростовской области это первый общерегиональный благотворительный марафон, который охватил 54 города и муниципальных района. Списки благополучателей были сформированы с помощью Донской метрополии и социальных служб региона.
— Каждый гость магазинов торговых сетей X5 в Ростовской области может помочь нуждающимся. По итогам марафона удалось собрать 24 тонны продуктов, из которых 5,5 тонн — благотворительный вклад X5 RetailGroup. Более того компания взяла на себя все расходы, связанные с проведением акции — пояснила начальник отдела маркетинга макрорегиона «Юг», торговой сети «Пятёрочка», Елена Глотова.
Первые «корзины доброты» уже доставлены получателям. Пенсионерка Светлана Давыдова живет с мужем и сводной сестрой.
— Для нас это большая поддержка. Я до коронавируса была покрепче, но сейчас уже почти не выходим и мне и мужу по 69, сестра старше, — рассказала Светлана Давыдова.
Марафон «Корзина доброты» активно поддержала Донская метрополия и Правительство Ростовской области, предоставив списки нуждающихся в помощи.
-Сегодня у гостей магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» есть уникальная возможность подарить частичку доброты тем семьям, которые в этом действительно нуждаются, — сказала заместитель директора Департамента потребительского рынка Правительства Ростовской области, Татьяна Савицкая.
В продуктовые наборы вошли чай, сахар, сладкое, растительное масло, крупы, макароны, овощные, рыбные или мясные консервы, а также пакет ультрапастеризованного молока, предоставленный «Тетра Пак».