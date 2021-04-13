В Ростовской области прошел благотворительный марафон «Корзина доброты»

10 апреля в Ростовской области прошёл марафон по сбору продовольственной помощи «Корзина доброты», организованный компанией X5 RetailGroup совместно с Фондом продовольствия «Русь». Принять участие смогли все желающие, посетившие в этот день магазины «Пятёрочка» или «Перекрёсток», расположенных в донском регионе. Чтобы стать участником, достаточно было приобрести продукты с длительным сроком хранения и передать их волонтерам в закассовой зоне.