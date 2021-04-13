Виталий Борзенко не успел вовремя уйти с поста главы Аксайского района

«Аксайский район — особенный. Он, как Ленинский район в Московской области. В нем все региональные люди высших чинов приобрели себе дачи. Как только в Ростовскую область приезжал уважаемый человек на определенный пост, его тут же переселяли в Камышеваху», — рассказывает Сергей Резник.