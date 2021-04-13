Виталий Борзенко не успел вовремя уйти с поста главы Аксайского района

Резник рассказывает, что при предыдущем губернаторе Виталий Борзенко был фигурой неприкосновенной, планетарного масштаба. Он имел серьезные родственные связи, в том числе и родственников семьи высокопоставленных силовиков, а вместе с женой экс-губернатора высаживал клумбы.
«Аксайский район — особенный. Он, как Ленинский район в Московской области. В нем все региональные люди высших чинов приобрели себе дачи. Как только в Ростовскую область приезжал уважаемый человек на определенный пост, его тут же переселяли в Камышеваху», — рассказывает Сергей Резник.
По его словам, Виталий Борзенко — крепкий, жесткий управленец, который много лет держал ситуацию под контролем на вверенной ему территории.
«А сейчас непонятно, кто возглавит Аксайский район. Будем откровенны. Качество назначаемых управленческих кадров стабильно, катастрофически падает, — сообщает Резник. — Рано или поздно с Борзенко это могло случиться. Просто надо было вовремя уйти. Но если смотреть объективно, то давайте проверим все районы Ростовской области и примем решение в отношении глав».
Ранее стало известно, что власти Аксайского района перед задержанием Виталия Борзенко планировали приобрести клавиатуры по восемь тысяч рублей.