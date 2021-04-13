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Posted 13 апреля 2021, 18:17

Published 13 апреля 2021, 18:17

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Виталий Борзенко остался главой Аксайского района после ареста

13 апреля 2021, 18:17
В Ростове-на-Дону суд арестовал на два месяца Виталия Борзенко, но он все еще числится главой Аксайского района, говорится на сайте районной администрации.

Ленинский районный суд Ростова заключил под стражу Борзенко, которому вменяют совершение нескольких преступлений. Он пробудет в СИЗО два месяца.

При этом на сайте администрации района Борзенко числится в прежней должности. Опубликована также его биография, в которой говорится, что на этом посту он с 1994 года.

Напомним, что Борзенко задержали в понедельник в одном из санаториев. По некоторым данным, он вместе со знакомыми отчуждал муниципальную землю и сдавали ее в аренду. Доход мог превысить 500 миллионов рублей.

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