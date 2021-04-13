Во дворы и грязь переместились незаконные торговцы в Ростове

Posted 13 апреля 2021, 07:52
Published 13 апреля 2021, 07:52
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
Ростовчане заметили самовольный рынок на улице Волкова во дворах. Среди бездорожья и грязи коммерсанты решили продавать свежую рыбу.
«Прошу главу Ворошиловского района обратить на это внимание. Неизвестные торгуют рыбой, разводят полную антисанитарию», — пожаловался автор.
«Допустим, обратили внимание, оштрафовали, и потом этот человек одумался и пошел торговать на рынок. Она заплатит множество налогов и продолжит продавать примерно в таких же условиях, только товар будет в два раза дороже», — написали подписчики.
Другие заявили, что опасно покупать рыбу, на которую нет документов. Ранее незаконные торговцы появлялись на пешеходной зоне на улице Сержантова, здесь даже установили металлические ларьки. Но после общественного резонанса их снесли.