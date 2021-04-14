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Posted 14 апреля 2021, 11:01

Published 14 апреля 2021, 11:01

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

До конца года выгонят на работу большинство незанятых в Ростовской области

14 апреля 2021, 11:01
В Ростовской области до конца года трудоустроят большую часть безработных, следует из сообщения регионального правительства.

«Задача до конца 2021 года — превысить допандемийный уровень численности занятого населения», — сказано в сообщении.

Резкий рост зарегистрированной безработицы вызвала пандемия коронавируса, в октябре 2020 года в регионе зафиксировали самое большое количество не трудоустроенных — более 118 тысяч человек.

К 1 апреля 2021 года число безработных сократилось до 45 тысяч человек, в планах вернуться к допандемийному уровню, когда в январе 2020 года число не трудоустроенных в регионе немногим превышало 17 тысяч человек.

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#Экономика#Новости
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