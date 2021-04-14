До конца года выгонят на работу большинство незанятых в Ростовской области

Posted 14 апреля 2021, 11:01
Published 14 апреля 2021, 11:01
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
«Задача до конца 2021 года — превысить допандемийный уровень численности занятого населения», — сказано в сообщении.
Резкий рост зарегистрированной безработицы вызвала пандемия коронавируса, в октябре 2020 года в регионе зафиксировали самое большое количество не трудоустроенных — более 118 тысяч человек.
К 1 апреля 2021 года число безработных сократилось до 45 тысяч человек, в планах вернуться к допандемийному уровню, когда в январе 2020 года число не трудоустроенных в регионе немногим превышало 17 тысяч человек.