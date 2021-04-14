Прокуратура в Ростове может помешать застройке левого берега Дона

Все это приведет к тому, что станет меньше растительности. По мнению юриста Павла Семиноженко, реальной помехой может стать мнение прокуратуры. Он напомнил ситуацию с парком «Дружба», когда надзорное ведомство запретило застраивать находящийся рядом участок.