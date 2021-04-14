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Posted 14 апреля 2021, 07:28

Published 14 апреля 2021, 07:28

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Прокуратура в Ростове может помешать застройке левого берега Дона

Прокуратура в Ростове может помешать застройке левого берега Дона

14 апреля 2021, 07:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону прокуратура может стать препятствием для строительства нового жилого микрорайона на левом берегу Дона, этот вопрос подняли в городской Думе.

Жилой комплекс планируют возвести рядом со стадионом «Ростов-Арена», на улице Левобережной. Здесь же должны появиться школа, детский сад, торговый центр и зона отдыха.

Однако, по информации издания Bloknot-rostov, проблемой может стать желание изменить зонирование в этом районе. Так, рекреационную зону Р2 хотят перевести в зону Р4, чтобы была возможность строить спортивные объекты.

Все это приведет к тому, что станет меньше растительности. По мнению юриста Павла Семиноженко, реальной помехой может стать мнение прокуратуры. Он напомнил ситуацию с парком «Дружба», когда надзорное ведомство запретило застраивать находящийся рядом участок.

Ранее стало известно, что депутат Заксобрания застроит 9-й микрорайон Левенцовки в Ростове.

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#Общество#Новости
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