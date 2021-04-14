Прокуратура в Ростове может помешать застройке левого берега Дона

Posted 14 апреля 2021, 07:28
Published 14 апреля 2021, 07:28
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
Жилой комплекс планируют возвести рядом со стадионом «Ростов-Арена», на улице Левобережной. Здесь же должны появиться школа, детский сад, торговый центр и зона отдыха.
Однако, по информации издания Bloknot-rostov, проблемой может стать желание изменить зонирование в этом районе. Так, рекреационную зону Р2 хотят перевести в зону Р4, чтобы была возможность строить спортивные объекты.
Все это приведет к тому, что станет меньше растительности. По мнению юриста Павла Семиноженко, реальной помехой может стать мнение прокуратуры. Он напомнил ситуацию с парком «Дружба», когда надзорное ведомство запретило застраивать находящийся рядом участок.