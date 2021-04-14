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Posted 14 апреля 2021, 08:11

Published 14 апреля 2021, 08:11

Modified 1 октября 2024, 13:52

Updated 1 октября 2024, 13:52

В Ростовской области неожиданно потеплеет до 25 градусов

14 апреля 2021, 08:11
В Ростовской области в среду температура воздуха поднимется сразу до 25 градусов, заявили в региональном УМЧС.

В этот день местами ожидается небольшой дождь. По северу и востоку области воздух может прогреться до 25 градусов. В других районах температура не поднимется выше 19 градусов. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

Дождливая погода ожидается и в Ростове, осадки прекратятся только ночью. Температура составит 15 градусов. Ранее в городе из-за неблагоприятной погоды на провода упали несколько деревьев.

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