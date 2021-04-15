ЕР обратится к Путину с предложением обновить скорые в регионах

Заместитель секретаря генсовета партии “Единая Россия”, депутат Государственной думы Евгений Ревенко подчеркнул, что проблему нехватки машин скорой медицинской помощи необходимо решать в первую очередь. По его словам, у врачей должно уходить минимум времени, чтобы добраться до пациентов, и проблема недостаточного количества транспортных средств или их неудовлетворительного технического состояния актуальна для многих регионов, причем не только для сел, но и крупных городов. В партии считают, что в Российской Федерации необходимо запустить специальную программу по обновлению автопарка карет скорой помощи. Ревенко отметил, что этот вопрос заслуживает внимания Владимира Путина и ЕР в ближайшее время подготовит соответствующее обращение на имя президента РФ.