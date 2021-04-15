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Posted 15 апреля 2021, 13:29

Published 15 апреля 2021, 13:29

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

ЕР обратится к Путину с предложением обновить скорые в регионах

15 апреля 2021, 13:29
В партии “Единая Россия” подготовят обращение к президенту РФ с просьбой оказать помощь регионам в обновлении автопарка карет скорой помощи.

Издание сообщает, что к членам партии обратились участники Всероссийского форума волонтеров-медиков с просьбой посодействовать в решении вопроса нехватки машин скорой помощи в медицинских учреждениях регионов. Они отметили, что в результате ограниченного количества транспорта медики добираются до пациентов слишком долго, пишет “Наш город”.

По словам окружного координатора СФО ВОД "Волонтеры-медики" Алены Мироновой, в период пандемии активисты столкнулись с проблемой нехватки автомобилей в медицинских учреждениях. Несмотря на помощь партии и Минздрава, состояние автопарков больниц остается неудовлетворительным.

“Многие их тех, которые есть, просто устарели. Насколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой помощи?” — спросила Миронова, которая принимает участие в V Всероссийском форуме волонтеров-медиков, который проходит в Мастерской управления «Сенеж».

Заместитель секретаря генсовета партии “Единая Россия”, депутат Государственной думы Евгений Ревенко подчеркнул, что проблему нехватки машин скорой медицинской помощи необходимо решать в первую очередь. По его словам, у врачей должно уходить минимум времени, чтобы добраться до пациентов, и проблема недостаточного количества транспортных средств или их неудовлетворительного технического состояния актуальна для многих регионов, причем не только для сел, но и крупных городов. В партии считают, что в Российской Федерации необходимо запустить специальную программу по обновлению автопарка карет скорой помощи. Ревенко отметил, что этот вопрос заслуживает внимания Владимира Путина и ЕР в ближайшее время подготовит соответствующее обращение на имя президента РФ.

По сообщению на сайте ER.ru, в прошлом году партия закупила реанимобили, оснащенные современным оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, которые направили в регионы России. Средства на покупку были собраны за счет членских взносов и благотворительных пожертвований. Также “Единая Россия” передала медицинским учреждениям в регионах двести легковых автомобилей в качестве дополнительных транспортных средств для доставки врачей к пациентам и других нужд больниц.

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