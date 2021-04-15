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Posted 15 апреля 2021, 09:22

Published 15 апреля 2021, 09:22

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

отопление

Отопление начали отключать в районах Ростовской области

15 апреля 2021, 09:22
Фото: Медиахолдинг1Mi. отопление
С 15 апреля в некоторых районах Ростовской области начали выключать отопление, в частности, без тепла с четверга остались жители Азова, сообщили в городской администрации.

«Все теплоснабжающие, теплосетевые предприятия и организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, с 15 апреля переводят системы теплоснабжения на летний режим работы», — сказано в сообщении.

Кроме того, с 19 апреля завершится отопительный сезон в Таганроге.

Жителям Ростова-на-Дону о том, когда в городе отключат отопление, рассказали накануне. Предположительно, батареи в квартирах ростовчан станут холодными 16–17 апреля, так заявили в «Ростовских тепловых сетях». Но дата эта условная, отключать отопление будут по погоде, пока городские власти такого распоряжения не подписывали.

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