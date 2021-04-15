Отопление начали отключать в районах Ростовской области

Posted 15 апреля 2021, 09:22
Published 15 апреля 2021, 09:22
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
«Все теплоснабжающие, теплосетевые предприятия и организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, с 15 апреля переводят системы теплоснабжения на летний режим работы», — сказано в сообщении.
Кроме того, с 19 апреля завершится отопительный сезон в Таганроге.
Жителям Ростова-на-Дону о том, когда в городе отключат отопление, рассказали накануне. Предположительно, батареи в квартирах ростовчан станут холодными 16–17 апреля, так заявили в «Ростовских тепловых сетях». Но дата эта условная, отключать отопление будут по погоде, пока городские власти такого распоряжения не подписывали.