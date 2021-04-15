Отопление начали отключать в районах Ростовской области

Жителям Ростова-на-Дону о том, когда в городе отключат отопление, рассказали накануне. Предположительно, батареи в квартирах ростовчан станут холодными 16–17 апреля, так заявили в «Ростовских тепловых сетях». Но дата эта условная, отключать отопление будут по погоде, пока городские власти такого распоряжения не подписывали.