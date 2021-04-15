Приватизацию предприятий школьного питания в Ростове запретили до 2024 года

Posted 15 апреля 2021, 10:52
Published 15 апреля 2021, 10:52
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
Здесь говорится о четырех компаниях, в том числе «Школьное питание» и «Столовая № 1 города Ростова-на-Дону». По закону, они должны стать акционерными обществами.
Вначале предприятия должны были попасть в план приватизации на этот год. Но власти предложили перенести сроки.
Дело в том, что из-за приватизации увеличится стоимость завтраков. Согласно федеральному закону, МУПы нужно реорганизовать до 2025 года.