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Posted 15 апреля 2021, 10:52

Published 15 апреля 2021, 10:52

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Приватизацию предприятий школьного питания в Ростове запретили до 2024 года

Приватизацию предприятий школьного питания в Ростове запретили до 2024 года

15 апреля 2021, 10:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону приняли решение до 2024 года отложить приватизацию компаний, которые предоставляют питание школам и детсадам, заявил депутат Гордумы Сергей Смирнов.

Здесь говорится о четырех компаниях, в том числе «Школьное питание» и «Столовая № 1 города Ростова-на-Дону». По закону, они должны стать акционерными обществами.

Вначале предприятия должны были попасть в план приватизации на этот год. Но власти предложили перенести сроки.

Дело в том, что из-за приватизации увеличится стоимость завтраков. Согласно федеральному закону, МУПы нужно реорганизовать до 2025 года.

Ранее некоторые продукты питания в Ростове подорожали на 86%.

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#Экономика#Новости
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