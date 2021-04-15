Прокуратура проверит трогательный зоопарк в Ростове

По ее словам, сотрудники Управления ветеринарии проверили только наличие ветеринарных паспортов у животных и наличие кормов и ветконтроля. При этом сотрудники ведомства не стали производить замеры загонов и укрытий, а также выяснять наличие травм и повреждений у питомцев зоопарка.