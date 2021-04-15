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Posted 15 апреля 2021, 10:51

Published 15 апреля 2021, 10:51

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Прокуратура проверит трогательный зоопарк в Ростове

Прокуратура проверит трогательный зоопарк в Ростове

15 апреля 2021, 10:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону условия содержания животных в трогательном зоопарке в парке Революции проверит прокуратура, сообщила депутат городской думы Наталья Оськина.

По ее словам, сотрудники Управления ветеринарии проверили только наличие ветеринарных паспортов у животных и наличие кормов и ветконтроля. При этом сотрудники ведомства не стали производить замеры загонов и укрытий, а также выяснять наличие травм и повреждений у питомцев зоопарка.

Также в региональном Минприроды депутату сообщили, что данные о нарушениях, выявленных ранее в трогательном зоопарке, направили в прокуратуру, Россельхознадзор, Федеральную налоговую службу и в УФАС.

«Ждем проверку прокуратуры, Россельхознадзора и следственных органов», — заявила Оськина.

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