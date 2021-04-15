Прокуратура проверит трогательный зоопарк в Ростове

Posted 15 апреля 2021, 10:51
Published 15 апреля 2021, 10:51
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
По ее словам, сотрудники Управления ветеринарии проверили только наличие ветеринарных паспортов у животных и наличие кормов и ветконтроля. При этом сотрудники ведомства не стали производить замеры загонов и укрытий, а также выяснять наличие травм и повреждений у питомцев зоопарка.
Также в региональном Минприроды депутату сообщили, что данные о нарушениях, выявленных ранее в трогательном зоопарке, направили в прокуратуру, Россельхознадзор, Федеральную налоговую службу и в УФАС.
«Ждем проверку прокуратуры, Россельхознадзора и следственных органов», — заявила Оськина.