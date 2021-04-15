Ростовчане назвали бредом строительство на кладбище приюта для животных

Posted 15 апреля 2021, 10:47
Published 15 апреля 2021, 10:47
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
Ранее парламентарий гордумы Наталья Оськина заявила, что уже выделен участок под строительные работы. Его площадь превышает 4,9 гектара, он расположен в районе Ростовского моря.
По данным Росреестра, вид разрешенного использования — земельный участок для размещения нового городского кладбища. Он находится в муниципальной собственности.
Местных жителей в комментариях возмутило такое положение дел. «Участок под кладбище, а на его месте будет приют для животных? Бред какой-то», — заявил один из подписчиков.
«Я против, чтобы мои налоги шли на это безумие», — заявила одна из подписчиц.