rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 апреля 2021, 10:47

Published 15 апреля 2021, 10:47

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Ростовчане назвали бредом строительство на кладбище приюта для животных

Ростовчане назвали бредом строительство на кладбище приюта для животных

15 апреля 2021, 10:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Ростова-на-Дону раскритиковали решение построить приют для бездомных животных на землях кладбища, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Ранее парламентарий гордумы Наталья Оськина заявила, что уже выделен участок под строительные работы. Его площадь превышает 4,9 гектара, он расположен в районе Ростовского моря.

По данным Росреестра, вид разрешенного использования — земельный участок для размещения нового городского кладбища. Он находится в муниципальной собственности.

Местных жителей в комментариях возмутило такое положение дел. «Участок под кладбище, а на его месте будет приют для животных? Бред какой-то», — заявил один из подписчиков.

«Я против, чтобы мои налоги шли на это безумие», — заявила одна из подписчиц.

Материалы по теме
Гробы с покойниками начали всплывать на кладбище в БатайскеВ храмы и на кладбище пустят жителей Ростовской области на ПасхуНа кладбище выделили земли под приют для бездомных животных в Ростове
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика