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Posted 15 апреля 2021, 05:35

Published 15 апреля 2021, 05:35

Modified 1 октября, 13:52

Updated 1 октября, 13:52

Синоптики рассказали, когда в Ростове завершится сезон дождей

15 апреля 2021, 05:35
В Ростове-на-Дону в ближайшие два дня будет сохраняться дождливая и теплая погода, предупредили в Гидрометцентре.

В четверг температура поднимется до 17 градусов, но на солнечную погоду рассчитывать не приходится. Весь день в городе будет идти дождь.

В пятницу осадки сохранятся, но станет немного прохладнее. Максимальная температура составит около 13 градусов.

Дожди прекратятся в субботу, но солнце будет скрываться за облаками. После этого в городе снова начнется сезон дождей, который продлится сразу несколько дней.

Ростовчанам стоит учитывать, что ночью в городе может похолодать до пяти градусов. Ранее три аварии за день произошло на М-4 «Дон» в Ростовской области из-за непогоды.

#Общество#Новости
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