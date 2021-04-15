Синоптики рассказали, когда в Ростове завершится сезон дождей

Posted 15 апреля 2021, 05:35
Published 15 апреля 2021, 05:35
Modified 1 октября, 13:52
Updated 1 октября, 13:52
В четверг температура поднимется до 17 градусов, но на солнечную погоду рассчитывать не приходится. Весь день в городе будет идти дождь.
В пятницу осадки сохранятся, но станет немного прохладнее. Максимальная температура составит около 13 градусов.
Дожди прекратятся в субботу, но солнце будет скрываться за облаками. После этого в городе снова начнется сезон дождей, который продлится сразу несколько дней.
Ростовчанам стоит учитывать, что ночью в городе может похолодать до пяти градусов. Ранее три аварии за день произошло на М-4 «Дон» в Ростовской области из-за непогоды.
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