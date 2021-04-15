rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 апреля 2021, 06:51

Published 15 апреля 2021, 06:51

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

В Ростове 1 июня откроют детскую поликлинику, которую строили шесть лет

15 апреля 2021, 06:51
Новую детскую поликлинику в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону откроют 1 июня 2021 года, сообщили в городской администрации.

Проект поликлиники начали разрабатывать еще в 2015 году, строительство продолжалось долгих шесть лет. Сейчас на объекте заканчивают поставлять оборудование, которое учитывает новые реалии. Так, в поликлинике установили необходимые в пандемию рециркуляторы воздуха, а на входе — тепловизор.

Также на нулевом этаже поликлиники оборудовали душевые и комнату отдыха для медперсонала.

Читайте также: Детская поликлиника № 14 в Ростове переезжает в новое здание на Профсоюзной

Материалы по теме
Ростовчане негодуют из-за слухов о закрытии поликлиники № 14 на улице Портовой
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика