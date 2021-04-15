В Ростове 1 июня откроют детскую поликлинику, которую строили шесть лет

Проект поликлиники начали разрабатывать еще в 2015 году, строительство продолжалось долгих шесть лет. Сейчас на объекте заканчивают поставлять оборудование, которое учитывает новые реалии. Так, в поликлинике установили необходимые в пандемию рециркуляторы воздуха, а на входе — тепловизор.