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Posted 15 апреля 2021, 17:02

Published 15 апреля 2021, 17:02

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

В Ростове завели дело за избиение полицейского на митинге против пенсионной реформы

15 апреля 2021, 17:02
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело после нападения на полицейского на незаконном митинге, пишет 1Rnd.

Напомним, люди собрались в сентябре 2018 года на Театральной площади. Они выступали против пенсионной реформы.

Теперь появилась информация, что одного из участников тех событий вызвали на опрос в Следственный комитет. Он выступает в качестве свидетеля в материалах о нападении на полицейских.

Тогда же стало известно, что было возбуждено уголовное дело. Есть ли уже подозреваемые, остается загадкой. Активист при этом признался, что уже не помнит, что тогда происходило.

Добавим, что в Ростовской области ужесточили закон о проведении митингов.

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