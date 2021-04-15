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Posted 15 апреля 2021, 15:04

Published 15 апреля 2021, 15:04

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

В Ростовской области директор фирмы задолжал работникам миллионы

В Ростовской области директор фирмы задолжал работникам миллионы

15 апреля 2021, 15:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Директор ООО Транспортное управление «Шолоховское» в Ростовской области дисквалифицирован на один год из-за невыплаты заработной платы в размере 3,2 миллиона рублей, сообщает областная прокуратура.

Сотрудники Белокалитвинской городской прокуратуры проверили соблюдение требований трудового законодательства в ООО Транспортное управление «Шолоховское». По итогам проверки установлено, что работникам предприятия не выплачивали зарплату на общую сумму свыше 3,2 миллиона рублей. Ранее директоры и юридическое лицо привлекались к административной ответственности, однако ситуация не изменилась.

«Прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении, работодатель дисквалифицирован судом на один год. На предприятие наложен административный штраф в размере 60 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Также за непредоставление информации в центр занятости директор и организация привлечены судом к административной ответственности, назначен штраф.

Под контролем прокуратуры принимаются меры к погашению задолженности перед работниками.

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