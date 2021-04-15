В Ростовской области директор фирмы задолжал работникам миллионы

Сотрудники Белокалитвинской городской прокуратуры проверили соблюдение требований трудового законодательства в ООО Транспортное управление «Шолоховское». По итогам проверки установлено, что работникам предприятия не выплачивали зарплату на общую сумму свыше 3,2 миллиона рублей. Ранее директоры и юридическое лицо привлекались к административной ответственности, однако ситуация не изменилась.