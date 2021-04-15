В Ростовской области директор фирмы задолжал работникам миллионы

Posted 15 апреля 2021, 15:04
Published 15 апреля 2021, 15:04
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
Сотрудники Белокалитвинской городской прокуратуры проверили соблюдение требований трудового законодательства в ООО Транспортное управление «Шолоховское». По итогам проверки установлено, что работникам предприятия не выплачивали зарплату на общую сумму свыше 3,2 миллиона рублей. Ранее директоры и юридическое лицо привлекались к административной ответственности, однако ситуация не изменилась.
«Прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении, работодатель дисквалифицирован судом на один год. На предприятие наложен административный штраф в размере 60 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
Также за непредоставление информации в центр занятости директор и организация привлечены судом к административной ответственности, назначен штраф.
Под контролем прокуратуры принимаются меры к погашению задолженности перед работниками.