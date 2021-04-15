Власти намерены сдержать обещание построить подстанцию скорой помощи в Суворовском

Posted 15 апреля 2021, 09:40
Published 15 апреля 2021, 09:40
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
Работы по строительству станции скорой помощи начаты в марте текущего года, по плану полное завершение работ намечено на 7 июня текущего года. Как ранее сообщала администрация, полноценное функционирование начнется до конца 2021 года.
Напомним, после обращений жителей Суворовского, в конце прошлого года гордума выделила 21,8 млн рублей из муниципального бюджета на строительство станции. На ней будут дежурить 12 бригад врачей, которые смогут прибыть на вызов в течение нормативных 20 минут. Суммарная стоимость строительства новой подстанции составляет 61 млн рублей. Городская администрация помимо станции скорой помощи, также обещает построить еще одну поликлинику на 900 посещений в сутки.