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Posted 15 апреля 2021, 09:40

Published 15 апреля 2021, 09:40

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Власти намерены сдержать обещание построить подстанцию скорой помощи в Суворовском

15 апреля 2021, 09:40
Уже начат монтаж модульного здания.

Работы по строительству станции скорой помощи начаты в марте текущего года, по плану полное завершение работ намечено на 7 июня текущего года. Как ранее сообщала администрация, полноценное функционирование начнется до конца 2021 года.

Напомним, после обращений жителей Суворовского, в конце прошлого года гордума выделила 21,8 млн рублей из муниципального бюджета на строительство станции. На ней будут дежурить 12 бригад врачей, которые смогут прибыть на вызов в течение нормативных 20 минут. Суммарная стоимость строительства новой подстанции составляет 61 млн рублей. Городская администрация помимо станции скорой помощи, также обещает построить еще одну поликлинику на 900 посещений в сутки.

#Общество#Новости
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