Власти намерены сдержать обещание построить подстанцию скорой помощи в Суворовском

Напомним, после обращений жителей Суворовского, в конце прошлого года гордума выделила 21,8 млн рублей из муниципального бюджета на строительство станции. На ней будут дежурить 12 бригад врачей, которые смогут прибыть на вызов в течение нормативных 20 минут. Суммарная стоимость строительства новой подстанции составляет 61 млн рублей. Городская администрация помимо станции скорой помощи, также обещает построить еще одну поликлинику на 900 посещений в сутки.