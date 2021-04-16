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Posted 16 апреля 2021, 09:06

Published 16 апреля 2021, 09:06

Modified 1 октября, 15:13

Updated 1 октября, 15:13

Еще восемь мужчин и столько же женщин умерли из-за коронавируса в Ростовской области

16 апреля 2021, 09:06
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области за последние сутки скончались 16 человек с подтвержденным коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Умерли восемь мужчин и восемь женщин в возрасте от 49 до 88 лет. У всех оказались хронические заболевания. За это время заразились 242 человека, которые проживают в 45 городах и районах. В том числе Ростове, Батайске, Шахтах, Гуково.

С начала пандемии заболели 84677 граждан, выздоровели 75902 пациента. Жертвами инфекции стали 3868 местных жителей.

Ранее стало известно, что в детских лагерях Ростовской области устроят обсерваторы.

#Коронавирус#Новости
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