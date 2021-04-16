Еще восемь мужчин и столько же женщин умерли из-за коронавируса в Ростовской области

Умерли восемь мужчин и восемь женщин в возрасте от 49 до 88 лет. У всех оказались хронические заболевания. За это время заразились 242 человека, которые проживают в 45 городах и районах. В том числе Ростове, Батайске, Шахтах, Гуково.