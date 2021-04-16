Конференция «PRO//Движение.Юг» собрала более 500 участников

Posted 16 апреля 2021, 16:15
Published 16 апреля 2021, 16:15
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
Поезда из Ростова ходят на станцию Сборная-Угольная, а в Ростов из Новороссийска.
В пятницу в Минеральных Водах прошла Транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Юг», на которой обсудили итоги прошлого года и планы на будущее. Основным вопросом мероприятия, участниками которого стали более 500 человек, стало развитие инфраструктуры в связке «железная дорога – порт».
Как отметил начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, приоритетным направлением работы на СКЖД является увеличение пропускных способностей к портам. Только за последние три года на СКЖД построили 240 километров вторых путей, в 2021-м на обновление железнодорожной инфраструктуры направят 31 миллиард рублей.
Проводимые СКЖД мероприятия по обновлению инфраструктуры и слаженная работа портов позволила увеличить среднесуточную выгрузку за последние десять лет на 67,5% до 4,4 тысячи вагонов.
Участники конференции также обсудили и расширение географии контейнерных перевозок и перевозимых грузов. Как рассказала начальник Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Алла Сканцева, новые виды упаковки позволили перевозить не только традиционные грузы, но и удобрения, зерно, растительные масла.
Также на конференции отметили важность развития транзитных перевозок по западному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг». Перевозки через Азербайджан могут стать серьезной конкуренцией морским перевозкам и основным видом отправки грузов для южных регионов России.
Для реализации проекта в ближайшие два года участки дороги на постоянном токе в Азербайджане и России переведут на ток переменный. Также пункт пропуска разместят рядом с госграницей на новой станции Самур II.