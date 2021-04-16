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Posted 16 апреля 2021, 16:15

Published 16 апреля 2021, 16:15

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Конференция «PRO//Движение.Юг» собрала более 500 участников

16 апреля 2021, 16:15
В первом квартале 2021 года со станции Ростов-Товарный запустили новые направления контейнерных поездов, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Поезда из Ростова ходят на станцию Сборная-Угольная, а в Ростов из Новороссийска.

В пятницу в Минеральных Водах прошла Транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Юг», на которой обсудили итоги прошлого года и планы на будущее. Основным вопросом мероприятия, участниками которого стали более 500 человек, стало развитие инфраструктуры в связке «железная дорога – порт».

Как отметил начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, приоритетным направлением работы на СКЖД является увеличение пропускных способностей к портам. Только за последние три года на СКЖД построили 240 километров вторых путей, в 2021-м на обновление железнодорожной инфраструктуры направят 31 миллиард рублей.

Проводимые СКЖД мероприятия по обновлению инфраструктуры и слаженная работа портов позволила увеличить среднесуточную выгрузку за последние десять лет на 67,5% до 4,4 тысячи вагонов.

Участники конференции также обсудили и расширение географии контейнерных перевозок и перевозимых грузов. Как рассказала начальник Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Алла Сканцева, новые виды упаковки позволили перевозить не только традиционные грузы, но и удобрения, зерно, растительные масла.

Также на конференции отметили важность развития транзитных перевозок по западному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг». Перевозки через Азербайджан могут стать серьезной конкуренцией морским перевозкам и основным видом отправки грузов для южных регионов России.

Для реализации проекта в ближайшие два года участки дороги на постоянном токе в Азербайджане и России переведут на ток переменный. Также пункт пропуска разместят рядом с госграницей на новой станции Самур II.

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