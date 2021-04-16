Ростовский Концерн «Покровский» орудовал по американской «технологии» - юрист

«Почему их не трогали долгие годы - потому что органы продажнее были. «Покровские» - это организация, которая специализируется на захватах предприятий. Дело Виталия Кошенка (директор ЗАО «Маяк») - дело абсурдное. В нем не установлено, кому конкретно Кошенок причинил вред - каким организациям, каким лицам? Это рейдерские схемы - американские технологии «отжатия» бизнеса, которые реализуются в Кущевском», - говорит Владимир Чесноков.