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Posted 16 апреля 2021, 14:39

Published 16 апреля 2021, 14:39

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Ростовский Концерн «Покровский» орудовал по американской «технологии» - юрист

16 апреля 2021, 14:39
Сюжет
Эксклюзив
Мощный ростовский Концерн «Покровский» работал по американским «технологиям», заявил адвокат Владимир Чесноков.

В 2015 и 2020-х годах были осуждены директора ЗАО «Маяк» и ООО «Маяк», к которым перешли земли бандитской группировки Цапка. Целью уголовных дел и арестов, возможно, являлся захват этих «лакомых» участков Концерном «Покровский». Что в итоге у «ростовского гиганта» и получилось.

«Почему их не трогали долгие годы - потому что органы продажнее были. «Покровские» - это организация, которая специализируется на захватах предприятий. Дело Виталия Кошенка (директор ЗАО «Маяк») - дело абсурдное. В нем не установлено, кому конкретно Кошенок причинил вред - каким организациям, каким лицам? Это рейдерские схемы - американские технологии «отжатия» бизнеса, которые реализуются в Кущевском», - говорит Владимир Чесноков.

В мае 2020 года был осужден также на семь лет Арсентий Антонецкий - экс-директора ООО «Маяк» из станицы Кущевской. В суде доказали, что Антонецкий вместе со своим родственником Федором Стрельцовым незаконно распорядились 5 тыс. га. земельных угодий, которые ранее обрабатывали Цапки.

Антонецкий был признан виновным в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, ему назначено наказание в виде семи лет общего режима, ущерб от его действий составил 219 млн руб.

Уголовные дела в отношении Виталия Кошенка и Арсентия Антонецкого - это передел земель Цапков, на которые якобы претендовали структуры концерна «Покровский», считает спикер.

«Сейчас все принадлежит Концерну «Покровский»: управление, финансирование, прибыль. Они («покровские») пишут заявления о преступлении, которое рассматривает Следственный комитет. Прокуратурой, полицией блокируется деятельность предприятия, изымается урожай, который собрало предприятие, арестовываются счета и все активы, после чего все переходит под контроль концерна «Покровский». Когда арестовали имущество Агрокомплекса «Кущевский». Кому это отдали на хранение? Отдали на хранение концерна «Покровский», они стали продавать», - рассказывает Владимир Чесноков.

По словам адвоката, многие крупные предприятия, которыми на сегодня владеет Концерн «Покровский», возможно захвачены рейдерским способом.

После возбуждения уголовных дел на руководителей концерна, в отношении осужденных Арсентия Антонецкого и Виталия Кошенка возможны пересмотры решения судов, уверен адвокат.

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#Эксклюзив#Новости
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