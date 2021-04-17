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Posted 17 апреля 2021, 14:19

Published 17 апреля 2021, 14:19

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Масштабная модернизация трамвайной сети пройдет в Таганроге

17 апреля 2021, 14:19
В Таганроге рассматривается возможность реализации пилотного проекта по модернизации трамвайной сети, сообщается на сайте ВЭБ.РФ.

Этот вопрос рассмотрел наблюдательный совет ВЭБ.РФ во время заседания. Концессионный проект предполагает обновление 45 километров путей и 60 единиц электротранспорта. По мнению экспертов, реализация инициативы позволит повысить туристическую привлекательно города, а также добиться качественного и полного предоставления услуг по транспортному обслуживанию населения.

Проект имеет возможность стать первым в стране, который охватит всю существующую сеть города и будет реализован с использованием механизма концессии.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов назвал этот проект сложным и интересным. По его словам, по опыту Таганрога можно будет проводить аналогичные работы и в других городах.

«Необходимо создать новую инфраструктуру, чтобы обеспечить первоклассный сервис для горожан. Этот проект поддерживает председатель Совета Федерации, и председатель правительства дал все необходимые указания для того, чтобы был выделен капитал для поддержки этой сделки», — прокомментировал Шувалов.

Он добавил, что для проведения работ потребуется федеральный грант. Если реализация проекта пройдет успешно, то его могут растиражировать в масштабах страны.

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