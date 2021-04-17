Масштабная модернизация трамвайной сети пройдет в Таганроге

«Необходимо создать новую инфраструктуру, чтобы обеспечить первоклассный сервис для горожан. Этот проект поддерживает председатель Совета Федерации, и председатель правительства дал все необходимые указания для того, чтобы был выделен капитал для поддержки этой сделки», — прокомментировал Шувалов.