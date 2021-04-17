Масштабная модернизация трамвайной сети пройдет в Таганроге

Posted 17 апреля 2021, 14:19
Published 17 апреля 2021, 14:19
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
Этот вопрос рассмотрел наблюдательный совет ВЭБ.РФ во время заседания. Концессионный проект предполагает обновление 45 километров путей и 60 единиц электротранспорта. По мнению экспертов, реализация инициативы позволит повысить туристическую привлекательно города, а также добиться качественного и полного предоставления услуг по транспортному обслуживанию населения.
Проект имеет возможность стать первым в стране, который охватит всю существующую сеть города и будет реализован с использованием механизма концессии.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов назвал этот проект сложным и интересным. По его словам, по опыту Таганрога можно будет проводить аналогичные работы и в других городах.
«Необходимо создать новую инфраструктуру, чтобы обеспечить первоклассный сервис для горожан. Этот проект поддерживает председатель Совета Федерации, и председатель правительства дал все необходимые указания для того, чтобы был выделен капитал для поддержки этой сделки», — прокомментировал Шувалов.
Он добавил, что для проведения работ потребуется федеральный грант. Если реализация проекта пройдет успешно, то его могут растиражировать в масштабах страны.