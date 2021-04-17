Таганрог остался без такси из-за протестующих водителей

Posted 17 апреля 2021, 16:42
Published 17 апреля 2021, 16:42
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
Продлится бойкот до понедельника, поэтому пассажиров попросили заранее планировать поездки. Водители сообщили, что им приходится работать до 14 часов в сутки, но доходы только падают.
Причинами становятся снижение тарифов и повышение стоимости бензина. По информации издания «Таганрогская правда», таксисты хотят обратить внимание агрегаторов на существующие проблемы.
Водители потребовали установить минимальную стоимость поездки 69 рублей, организовать круглосуточную горячую линию. Также они хотят с самого начала видеть конечную точку маршрута.
Среди требований есть гарантированная компенсация несостоявшихся заказов.