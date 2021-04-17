Вакцинацию от коронавируса на дому начнут в Ростове с понедельника

Posted 17 апреля 2021, 19:06
Published 17 апреля 2021, 19:06
Modified 18 сентября 2022, 11:41
Updated 18 сентября 2022, 11:41
Сообщается, что мобильные бригады поликлиник города начнут выезжать на дом к пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья, которым самостоятельно сложно добраться до прививочного пункта.
Вакцинация на дому начнется в Ростове со следующей недели. Чтобы сделать прививку на дому ростовчанам необходимо оставить заявку в поликлинике, к которой прикреплен пациент.
Кроме того, для таких жителей Ростова работает «социальное такси».