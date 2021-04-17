Вакцинацию от коронавируса на дому начнут в Ростове с понедельника

Сюжет Коронавирус

В Ростове-на-Дону Горздрав начнет прививать от коронавируса местных жителей на дому, говорится в сообщении департамента.

Сообщается, что мобильные бригады поликлиник города начнут выезжать на дом к пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья, которым самостоятельно сложно добраться до прививочного пункта. Вакцинация на дому начнется в Ростове со следующей недели. Чтобы сделать прививку на дому ростовчанам необходимо оставить заявку в поликлинике, к которой прикреплен пациент. Кроме того, для таких жителей Ростова работает «социальное такси». Ранее в зоопарке Ростова запустили пункт вакцинации против коронавируса. Материалы по теме Ровно год назад скончался первый пациент с коронавирусом в Ростовской области В зоопарке Ростова запустили пункт вакцинации против коронавируса