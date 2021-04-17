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Posted 17 апреля 2021, 19:06

Published 17 апреля 2021, 19:06

Modified 18 сентября 2022, 11:41

Updated 18 сентября 2022, 11:41

Вакцинацию от коронавируса на дому начнут в Ростове с понедельника

17 апреля 2021, 19:06
Сюжет
Коронавирус
В Ростове-на-Дону Горздрав начнет прививать от коронавируса местных жителей на дому, говорится в сообщении департамента.

Сообщается, что мобильные бригады поликлиник города начнут выезжать на дом к пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья, которым самостоятельно сложно добраться до прививочного пункта.

Вакцинация на дому начнется в Ростове со следующей недели. Чтобы сделать прививку на дому ростовчанам необходимо оставить заявку в поликлинике, к которой прикреплен пациент.

Кроме того, для таких жителей Ростова работает «социальное такси».

Ранее в зоопарке Ростова запустили пункт вакцинации против коронавируса.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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