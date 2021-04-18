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Миллион цветов хотят высадить в Ростове

18 апреля 2021, 14:56
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону начали подготовку к организации цветников на улицах, говорится в сообщении горадминистрации.

Сообщается, что однолетние и многолетнии растения высадят в этом году на нескольких сотнях объектов. В частности цветы появятся вдоль улично-дорожной сети, на территории круговых развязок, парков и скверов нашего города. В вазонах и на клубах Ростова появятся больше 800 тысяч однолетних цветов и порядка 200 многолетних растений.

Горожан будут радовать тюльпаны, альтернантеры, газании, пеларгонии, катарантусы, тагатесы, лаванда, овсяница и многие другие.

По словам главы администрации Ростова Алексея Логвиненко, беспрерывного цикла цветения растений в Ростове специалисты намерены добиться путем последовательной работе по увеличению объемов высадки луковичных и многолетних цветов.

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