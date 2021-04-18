Миллион цветов хотят высадить в Ростове

Сообщается, что однолетние и многолетнии растения высадят в этом году на нескольких сотнях объектов. В частности цветы появятся вдоль улично-дорожной сети, на территории круговых развязок, парков и скверов нашего города. В вазонах и на клубах Ростова появятся больше 800 тысяч однолетних цветов и порядка 200 многолетних растений.