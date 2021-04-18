Почти 50 территорий не смогли спасти от коронавируса в Ростовской области

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В Ростовской области в 48 городах и районах зарегистрировали 240 случаев заболевания коронавирусом за последние сутки, сообщили в облправительстве.

Не удалось защитить от инфекции Ростов, Новошахтинск, Шахты, Зверево, Азов и Таганрог. Подтвердили случаи заражения в Миллеровском, Морозовском, Мясниковском, Орловском районах. Умерли за последние 24 часа 14 женщин и 7 мужчин с хроническими заболеваниями. Им было от 63 до 92 лет. Оказание помощи в медицинских учреждениях потребовалось 1,9 тысячи пациентам. Продолжается и прививочная кампания, в которой поучаствовали 242 тысячи человек. За все время число заболевших превысило 85 тысяч человек, вылечились 76 тысяч пациентов. Скончались из-за коронавируса более 3,9 тысячи местных жителей. Напомним, что ровно год назад скончался первый пациент с коронавирусом в Ростовской области. Материалы по теме Вакцинацию от коронавируса на дому начнут в Ростове с понедельника Еще 21 человек скончался из-за коронавируса в Ростовской области