Почти 50 территорий не смогли спасти от коронавируса в Ростовской области

Posted 18 апреля 2021, 08:47
Published 18 апреля 2021, 08:47
Modified 18 сентября 2022, 11:41
Updated 18 сентября 2022, 11:41
Не удалось защитить от инфекции Ростов, Новошахтинск, Шахты, Зверево, Азов и Таганрог. Подтвердили случаи заражения в Миллеровском, Морозовском, Мясниковском, Орловском районах.
Умерли за последние 24 часа 14 женщин и 7 мужчин с хроническими заболеваниями. Им было от 63 до 92 лет.
Оказание помощи в медицинских учреждениях потребовалось 1,9 тысячи пациентам. Продолжается и прививочная кампания, в которой поучаствовали 242 тысячи человек.
За все время число заболевших превысило 85 тысяч человек, вылечились 76 тысяч пациентов. Скончались из-за коронавируса более 3,9 тысячи местных жителей.