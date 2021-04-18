Последствия прививки от коронавируса: мнение врачей и отзывы пациентов

Как видно из статистики, чем старше человек, тем реже у него поднимается температура после прививки, в возрасте 31-40 лет такая реакция наблюдалась у 57%, от 41 до 50 лет — у 48%, от 51 до 60 лет — у 15%. При этом в группе 18-30 лет у 56% привитых температур тела не поднялась выше 38,5 градуса, и лишь у 12% она была выше 38,6 градуса.