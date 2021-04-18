Последствия прививки от коронавируса: мнение врачей и отзывы пациентов

Posted 18 апреля 2021, 11:40
Published 18 апреля 2021, 11:40
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
Всего же в стране уже сделали более 15 миллионов прививок, в том числе второй компонент получил и президент РФ Владимир Путин.
В Ростовской области прививки сделали 218,3 тысячи человек, из них полную вакцинацию прошли 111,3 тысячи дончан.
Жителей России прививают от коронавируса только вакцинами отечественного производства, это Гам-Ковид-Вак («Спутник V») и «ЭпиВакКорона».
Еще одна вакцина, КовиВак от научного центра имени Чумакова, в настоящее время проходит регистрацию для массового использования.
Сделать прививку жители России могут в поликлиниках и мобильных пунктах, предварительно записавшись по телефону или на сайте госуслуг.
Легкие побочные эффекты возможны от любой прививки, это ожидаемая реакция организма на укол. По словам иммунологов, острые проявления бывают у аллергиков, но и в этой группе пациентов таких случаев один на миллион.
Чаще же реакция на прививку проявляется повышением или понижением температуры тела, покраснением, болезненностью и увеличением лимфоузлов в месте инъекции. Такие состояния опасности для здоровья пациентов не представляют.
Что касается вопроса, можно ли заразиться коронавирусом во время прививки, то следует помнить, что вакцина содержит половину гена вируса, который не может навредить. Кроме того, разработчики следуют двум главным принципам, эффективность и безопасность, а также действуют в рамках международного протокола.
По имеющейся в открытом доступе статистике, чаще всего у людей уже после первого укола «Спутником V» повышается температура тела, об этом заявили 44% прошедших опрос. Примечательно, что острее на прививку реагирует молодежь от 18 до 30 лет, в этой возрастной группе температура повысилась у 68% вакцинированных, тогда как в группе 60+ повышение температуры тела наблюдалось лишь у 5%.
Как видно из статистики, чем старше человек, тем реже у него поднимается температура после прививки, в возрасте 31-40 лет такая реакция наблюдалась у 57%, от 41 до 50 лет — у 48%, от 51 до 60 лет — у 15%. При этом в группе 18-30 лет у 56% привитых температур тела не поднялась выше 38,5 градуса, и лишь у 12% она была выше 38,6 градуса.
Что касается людей более старшего возраста, то о температуре выше 38,6 градуса сообщили 6% привитых от 31 до 40 лет, 2% от 41 до 50 лет, а в группе от 51 года и старше таких всего 1%.
Другие побочные эффекты от первой прививки (в % от числа привитых):
При этом второй укол многие переносят тяжелее, о повышении температуры заявили более половины граждан.
Вакцинацию этим препаратом начали позже, поэтому официальной статистики по «ЭпиВакКороне» нет. Даже в соцсетях, гле люди охотно делятся своими ощущениями, подобную информацию найти невозможно.
Будем надеяться, что данные о побочных эффектах этой вакцины в скором времени станут доступны.
Побочные эффекты у большинства привитых длятся не более суток-трех после укола. Если говорить о долгосрочных последствиях коронавирусных вакцин, то точные данные будут известны лет через пять — десять.
Тем не менее, ряд специалистов не исключают развитие аутоиммунных заболеваний (сахарный диабет, миокардит, ревматоидный артрит). Но даже в случае увеличения числа таких пациентов придется еще доказать, что причиной стала прививка.
Пока же, по мнению врачей, главная задача — остановить распространение смертельно опасного вируса по планете.
После появления первой вакцины россияне разделились на два лагеря: тех, кто ждал, когда же уже можно будет поставить укол, и тех, кто заявлял о ее бесполезности и даже опасности.
Среди мифов, которыми обросла вакцина, это такие побочки, как: риск заболеть коронавирусом, опасность из-за слишком короткого срока на создание и испытание и возможность стать бесплодным после укола.
Что говорят на это врачи?
«Можно заболеть из-за прививки» — в вакцине нет живого вируса, она не может привести к заражению и болезни
«Вакцину создали слишком быстро, нет никаких данных о ее безопасности» — российские вакцины от ковида создавали на основе проверенных технологий, которые уже использовали для производства прививок против других заболеваний
«После вакцинации можно стать бесплодным» — бесплодие после прививки невозможно в принципе, это полный абсурд с точки зрения биологии. Другое дело, что бесплодие может быть вызвано самой инфекцией, как часто бывает при заражении различными «дикими» вирусами.
Появление негативных последствий прививки зависит от нескольких факторов: состояния здоровья на момент укола и индивидуальных особенностей организма.
Как и при любой другой прививке, делать укол в момент обострения хронических заболеваний или просто недомоганий нельзя, это может привести к ухудшению состояния.
Тяжелые побочные эффекты возможны у людей с болезнями крови, хроническими заболеваниями мочеполовой системы, печени, эндокринной системы, сердца и сосудов, а также аутоиммунными патологиями. Прививку таким пациентам не ставят, чтобы исключить критическое состояние. Противопоказана вакцинация и беременным женщинам.
Снизить риск развития тяжелой «побочки» поможет:
Если человек чувствует себя хорошо и у него нет противопоказаний, последствия прививки от коронавируса будут минимальными.
Если же состояние после укола беспокоит, то врачи рекомендуют использовать обычные в таких случаях средства.
Сразу после получения вакцины рекомендуется исключить физическую нагрузку, не нервничать, пить больше воды и отдыхать. Нельзя в течение трех дней принимать алкоголь.
При наличии аллергии не следует сразу уходить из поликлиники, реакция проявляется в ближайший час и лучше быть в это время под наблюдением врача.
При повышении температуры и головной боли выпейте жаропонижающее или болеутоляющее, если симптомы продолжаются более трех дней, обратитесь к врачу.
С учетом того, что вакцинация длится уже несколько месяцев, отзывов, сделавших прививку, достаточно. Большинство людей, у которых уже поставлена прививка от коронавируса, побочные эффекты называют незначительными.
По мнению врачей, вакцина дает хороший эффект, это единственный способ победить коронавирус. У вакцинации просто нет альтернативы, опасный вирус не оставил выбора жителям планеты, в этом уверены практически все специалисты.