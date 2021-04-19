Адвокаты арестованного в Ростове Виталия Борзенко дойдут до Европейского суда

«У него есть дети, серьезно болеет жена, да и сам он, с диабетом, особо не убежит. Но, скорее всего, адвокаты не добьются его освобождения. Если Виталия Ивановича отпустят — это будет чудо», — убежден Сергей Резник. — А вот у Бабаевых положение катастрофическое. Как утверждают мои источники, у них шансов на освобождение нет совсем».