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Адвокаты арестованного в Ростове Виталия Борзенко дойдут до Европейского суда

19 апреля 2021, 19:00
Фото: donland.ru
У арестованного главы Аксайского района Виталия Борзенко серьезная команда адвокатов, они до упора будут отстаивать интересы подзащитного, дойдут до Европейского суда, сообщает RostovGazeta оппозиционный журналист Сергей Резник.

Сегодня стало известно, что в Ленинский районный суд поступила жалоба со стороны защитников главы Аксайского района Виталия Борзенко по-поводу его ареста.

«Я знаю, кто адвокаты Виталия Ивановича. Это серьезная и боеспособная команда. Они до упора будут обжаловать решение Ленинского районного суда Ростова, дойдут до Европейского суда с ходатайством, но это растянется на 6-7 лет, за которые человек с диабетом полностью потеряет свое здоровье», — сообщает Сергей Резник.

Журналист отмечает, что шансов на освобождение у Виталия Борзенко очень мало.

«У него есть дети, серьезно болеет жена, да и сам он, с диабетом, особо не убежит. Но, скорее всего, адвокаты не добьются его освобождения. Если Виталия Ивановича отпустят — это будет чудо», — убежден Сергей Резник. — А вот у Бабаевых положение катастрофическое. Как утверждают мои источники, у них шансов на освобождение нет совсем».

Ранее депутат ЗСРО сообщил RostovGazeta, что задержанного главу Аксайского района не отпустят.

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