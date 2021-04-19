Адвокаты арестованного в Ростове Виталия Борзенко дойдут до Европейского суда

Сегодня стало известно, что в Ленинский районный суд поступила жалоба со стороны защитников главы Аксайского района Виталия Борзенко по-поводу его ареста.
«Я знаю, кто адвокаты Виталия Ивановича. Это серьезная и боеспособная команда. Они до упора будут обжаловать решение Ленинского районного суда Ростова, дойдут до Европейского суда с ходатайством, но это растянется на 6-7 лет, за которые человек с диабетом полностью потеряет свое здоровье», — сообщает Сергей Резник.
Журналист отмечает, что шансов на освобождение у Виталия Борзенко очень мало.
«У него есть дети, серьезно болеет жена, да и сам он, с диабетом, особо не убежит. Но, скорее всего, адвокаты не добьются его освобождения. Если Виталия Ивановича отпустят — это будет чудо», — убежден Сергей Резник. — А вот у Бабаевых положение катастрофическое. Как утверждают мои источники, у них шансов на освобождение нет совсем».