«Единая Россия» предлагает новые меры социальной поддержки

Во время беседы единоросс одобрил идею о выплате в полном объеме родителям с детьми дошкольного возраста (до семи лет) пособия по временной нетрудоспособности. Его размер не будет зависеть от длительности трудового стажа. Об этом пишет nashgorod.ru.
Члены «Единой России» данное предложение поддержат. Такая несправедливость должна быть устранена. Сейчас молодые родители вынуждены просить о помощи бабушек и дедушек. Именно они сидят с детьми. В это время мама и папа трудятся. Отметим, что родители часто не могут уйти на больничный, когда сами заболевают. Им приходится работать до последнего, посетовал Андрей Турчак. Он намерен предложить президенту РФ Владимиру Путину решить эту проблему.
Татьяна Буцкая, со своей стороны, заявила о тысячах писем в Совет матерей России по данному поводу. Этот вопрос молодых родителей сильно беспокоит. Ведь они еще совсем недавно сами были студентами. Некоторые продолжают учиться или начали работать совсем недавно.
Молодые мамы часто еще не имеют трудового стажа. Женщинам не платят 100% от размера заработка, когда те уходят на больничный. Лекарственные средства обходятся недешево. В этих деньгах молодые родители нуждаются даже больше тех, у кого есть хоть какая-нибудь финансовая подушка, сетует Татьяна Буцкая. Общественница благодарит руководителей «Единой России» за идеи по поддержке семей с детьми.
Подчеркнем, что в минувшем году партия реализовала инициативу по увеличению суммы пособия по уходу за детьми в возрасте до полутора лет. Его размер вырос вдвое и достиг 6 700 рублей. Также получилось увеличить максимальную сумму пособия для граждан, потерявших работу в период декретного отпуска. Размер пособия вырастет с 6 000 рублей до 13 504 рублей.
Еще начал действовать закон, инициированный единороссами, который дает семье право устраивать детей в один детсад и одну начальную школу, если там уже учатся их братья и сестры. Принимать в детские образовательные учреждения по новым правилам начали с первого апреля этого года.
В наши дни партия прорабатывает вопрос о законодательном закреплении статуса многодетной семьи и базовых льгот к нему. Они будут едины для всей РФ. Статус можно будет подтверждать специальным удостоверением. Его действие станет распространяться на все российские регионы. Таким образом получится решить проблему, когда при смене места жительства и переезде в другой субъект страны родителям приходится по новой подтверждать многодетность, сообщается на сайте «Единой России».