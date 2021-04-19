«Единая Россия» предлагает новые меры социальной поддержки

Члены «Единой России» данное предложение поддержат. Такая несправедливость должна быть устранена. Сейчас молодые родители вынуждены просить о помощи бабушек и дедушек. Именно они сидят с детьми. В это время мама и папа трудятся. Отметим, что родители часто не могут уйти на больничный, когда сами заболевают. Им приходится работать до последнего, посетовал Андрей Турчак. Он намерен предложить президенту РФ Владимиру Путину решить эту проблему.