Эсеры омолодили состав

Ким назначили на должность секретаря президиума партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду!" по информполитике. Теперь она будет отвечать за медийный блок в партийном штабе. По ее словам, в последнее время все компании уходят в соцсети, а для этого требуется использовать новые визуальные образы. Сейчас уже подготовили новую программу СР, которая будет представлена в ходе съезда партии, пишет Inkazan.
“Везде происходят перемены. Политика тоже должна изменяться и обновляться, омолаживаться. Должны внедряться новые способы размещения информации”, - заявила Ким.
Марина Ким считает, что приложение «Справедливый наблюдатель» позволит привлечь к выборному процессу молодых людей.
“На 120 тыс. наблюдателей будет трудиться 600 координаторов. Они находятся в штабе, к ним будут стекаться данные, и они занимаются распределением людей по участкам. Они являются не просто инструкторами, а операторами всего процесса наблюдения”, — сказала в интервью “Коммерсанту” Ким.
Она пояснила, что ведется разработка специального приложения, которое будет функционировать на основе принципа курьерских. Координатор будет направлять на участок наблюдателя, который в режиме реального времени зафиксирует явку и нарушения. Он быстро направляет сведения в штаб, где их проверят юристы. В итоге данные будут собираться оперативнее, чем в ЦИК.
Кроме этого, она подчеркнула, что в России постепенно становится больше женщин-политиков, хотя сейчас “квоту, как и ранее, недобираем”. Журналистка объясняет это исторически сформировавшимся в социуме стереотипом, что женщина идет трудиться только по той причине, что у нее нет личной жизни. И чем больше она работает - тем хуже ситуация в семье. При этом сама Ким придерживается диаметрально противоположной позиции - она убеждена, что если женщина себя реализовала, то она счастлива. Она становится успешной везде - и в семье, и в политике. Сама она уже воспитывает троих детей и готова попробовать свои силы в Госдуме.
Современная политика, как полагает Ким, не должна быть скучной – граждане сегодня во многом ориентируются на визуальные образы, и им интересно, что стоит за эффектной картинкой.
“Политика должна быть сродни вечеринке. В хорошем смысле этого слова”, - сказала она.
И традиционные партии, которые предлагают избирателям скучный образ “политика с корочкой”, в этой сфере оказываются проигравшими.