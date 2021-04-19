Эсеры омолодили состав

Кроме этого, она подчеркнула, что в России постепенно становится больше женщин-политиков, хотя сейчас “квоту, как и ранее, недобираем”. Журналистка объясняет это исторически сформировавшимся в социуме стереотипом, что женщина идет трудиться только по той причине, что у нее нет личной жизни. И чем больше она работает - тем хуже ситуация в семье. При этом сама Ким придерживается диаметрально противоположной позиции - она убеждена, что если женщина себя реализовала, то она счастлива. Она становится успешной везде - и в семье, и в политике. Сама она уже воспитывает троих детей и готова попробовать свои силы в Госдуме.